Streep door uitgiftepunt Voedselbank in Cranendonck

Een groep vrijwilligers ging eind 2017 aan de slag met het plan om in Cranendonck een voedselbank op te richten. Aan het besluit om te stoppen met initiatief ligt een optelsom van redenen ten grondslag. Noud van Leeuwen, lid van de initiatiefgroep, geeft aan dat nut en noodzaak van een zelfstandige vestiging of een uitgiftepunt van de voedselbank in Weert uiteindelijk minder groot is gebleken dan aanvankelijk werd gedacht.

De vrijwilligers hebben in een later stadium nog wel de mogelijkheid onderzocht voor een dependance-constructie met de voedselbank in Weert. Een gebouw met koelcellen en een grote opslagruimte is dan niet nodig. Van Leeuwen: ,,We hebben onder meer een bezoek gebracht aan het uitgiftepunt in Nederweert. Een dergelijke constructie sluit echter niet helemaal aan bij hetgeen wij in Cranendonck in gedachten hadden. We wilden meer kunnen bieden dan alleen het afgeven van een voedselpakket. Bij een uitgiftepunt is het bijvoorbeeld veel lastiger om echt met mensen in gesprek te gaan. Daarnaast hebben we gekeken naar een pasjessysteem voor de supermarkt, maar daar bleken te veel haken en ogen aan te zitten.”