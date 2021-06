Streep door zonnepark Oranje Nassaulaan in Maarheeze

Asociaal en crimineel gedrag geven azc's zoals die in Budel problemen: ‘Een kleine groep verpest het, voor een grote groep welwillen­den’

15 juni Asociaal en crimineel gedrag van overlastgevende asielzoekers maken de leefsituatie in asielzoekerscentra 'zorgwekkend', waarschuwt Inspectie Justitie en Veiligheid in een rapport. Asielzoekerscentra zijn niet toegerust om in te grijpen. In het azc in Budel herkennen ze het geschetste beeld.