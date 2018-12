Strijd om illegale bouw containerhaven Budel-Dorplein verhardt

Ondanks de eerder opgelegde dwangsom is de eigenaar van de containerhaven, Versteijnen Investments, niet gestopt met de bouwactiviteiten aan de Havenweg in Budel-Dorplein. Daar is al een enorme loods verrezen. ,,Wettelijk gezien moeten we handhaven. We gaan ons beraden om de financiële prikkel hoger te leggen”, aldus burgemeester Roland van Kessel. Hij wil daarmee bereiken dat de bouwactiviteiten worden stilgelegd totdat er een vergunning is verleend.