‘Strijp is net een openluchtmuseum’

Zomerserie Weg in eigen dorpLEENDE - Leenderstrijp is niet alleen populair bij fietsers en toeristen. De film ‘Help, de dokter verzuipt!’ werd deels in het buurt- schap opgenomen.

Om maar meteen één misverstand uit de wereld te helpen: het is Strijp en niet Leenderstrijp. ,,Hier zeggen we Strijp, die naam staat op de komborden en ook in de eeuwenoude oprichtingsactie van het gilde Sint Jan-Baptista”, vertelt Johan Bax van camping De Zandberg. ,,Leenderstrijp kenden we vroeger naar mijn weten niet, waarschijnlijk is die naam in het leven geroepen om verwarring met het stadsdeel Strijp in Eindhoven te voorkomen”, aldus Erik van Asten, oud-Strijpenaar en huisfotograaf van plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind.

Daar belanden ze in een compleet andere omgeving dan het meer zuidelijk gelegen Leendse buurtschap. Vanwege de uitgestrekte natuur en de grote dichtheid aan monumentale langgevelboerderijen is het een populaire bestemming voor fiets- en verblijfstoeristen. ,,Het lijkt hier wel een openluchtmuseum”, grinnikt Frans Mierlo uit Leende. De geboren en getogen Strijpenaar verzamelde de afgelopen jaren een schat aan informatie over de gebouwen in Strijp en hun bewoners.

Parrallel aan de Strijper Aa ontstond er in de loop der eeuwen een langgerekte verzameling langgevelboerderijen met kleine driehoekige pleinen. Er zijn verschillende lezingen waarom zoveel oude boerderijen bewaard zijn gebleven. Van Mierlo: ,,Een mogelijk verklaring is dat Strijp lange tijd een vrij afgezonderd en zelfvoorzienend boerengehucht is geweest. Doordat de weg naar Leende vaak onbegaanbaar was werd er bijvoorbeeld een eigen school en winkel gesticht.”

Van Asten: ,,Er woonden niet alleen boerenfamilies. Strijp is ook gekend om zijn valkeniers, die bij koningshuizen in heel Europa bekend waren. Ook woonden er teuten. Dat waren rondreizende handelaren, die welgesteld waren.”

In 1973 deed het buurtschap dienst als decor voor de Nederlandse speelfilm Help, de dokter verzuipt! In dit geval waren het in eerste instantie niet de eeuwenoude boerderijen, maar vooral de inmiddels gesloopte oude lagere school waar de filmmakers hun oog op hadden laten vallen. Ook werd er gedraaid in het Leenderbos, bij de net buiten Strijp gelegen Sint Janskapel en het Kaetsveld, met toen nog de eeuwenoude gekandelaberde lindeboom als blikvanger. Van Asten: ,,Er zijn maar een paar scenes opgenomen, maar voor ons was het een hele belevenis. Waarschijnlijk heeft het allemaal maar een aantal dagen of weken geduurd, maar voor mijn gevoel duurde het de hele zomervakantie. Het was heel bijzonder om bekende Nederlanders als Piet Bambergen, Leen Jongewaard, Martine Bijl en Willeke van Ammelrooy in levenden lijve te kunnen zien.”

Na de ruilverkaveling in dezelfde periode zijn veel boeren met hun bedrijf verhuisd. Mede daardoor kwam de import van ‘nieuwe’ Strijpenaren steeds meer op gang. Van Mierlo: ,,Deze nieuwkomers waren vaak goed bemiddeld. Dat heeft ook geholpen de boerderijen in stand te houden.”