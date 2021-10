SV Budel kan aan de slag met de bouw van zes nieuwe kleedkamers; gemeente legt 305.000 euro bij

SV Budel wilde in eerste instantie vier nieuwe kleedlokalen. Daarvoor werd destijds bij de gemeente een bijdrage van 180.000 euro gevraagd. Maar de voetbalclub groeit snel. Bovendien wil SV Budel de dames- en de G-elftallen beter faciliteren.

Daarom wil de club nu doorpakken en in totaal zes nieuwe kleedlokalen bouwen, inclusief de plaatsing van een nieuwe verwarmingsinstallatie. De gemeenteraad is akkoord en heeft dinsdag ingestemd met een bijdrage van 305.000 euro.

Voorzitter Rob Bergmans van SV Budel is blij met het toegekende bedrag: ,,De zes nieuwe kleedkamers moeten de noodunits vervangen die er al zo’n zeven jaar staan. Die zijn afgeschreven.” Met de zes nieuwe kleedlokalen kan de club straks beschikken over totaal veertien lokalen.

Club neemt 120.000 euro voor haar rekening

De totale bouwkosten van de zes kleedlokalen bedragen overigens 507.000 euro. De vereniging neemt met een greep uit de eigen kas van 60.000 euro, zelfwerkzaamheid en bijdragen van sponsoren in totaal zo’n 120.000 euro voor haar rekening.

De club verwacht ook nog een subsidiebedrag van 80.000 euro vanuit de landelijke Bosa-regeling (bouw en onderhoud sportaccommodaties). ,,Pas als dat geld binnen is, gaat de eerste schop de grond in. Ik denk dat we nog dit jaar aan de slag kunnen”, aldus voorzitter Bergmans.

Quote Waarom hier investeren terwijl drie kilometer verderop prachtige voorzienin­gen liggen? Karel Boonen, Cranendonck Actief

Karel Boonen van Cranendonck Actief stemde dinsdagavond als enige tegen. Hij ziet te veel open eindjes in de financiering. Bovendien is volgens hem geen duidelijkheid over de eigendomsverhouding. ,,En waarom gaan we hier in investeren terwijl drie kilometer verderop prachtige voorzieningen liggen bij voetbalclub Rood-Wit’67 in Dorplein? Dit is voor Cranendonck als geheel geen goed besluit", aldus Boonen.

Miscalculatie van 60.000 euro

Het uiteindelijke bedrag was overigens kort voor het beslismoment nog wel met 60.000 euro naar beneden bijgesteld. Een miscalculatie die vorige week aan het licht kwam toen de offertes op verzoek van de fracties nog eens goed werden nageplozen, aldus wethouder Marcel Lemmen.

,,Die 60.000 euro had betrekking op een hekwerk. Het bedrag was keer op keer in de berekeningen teruggekomen ”, legde Lemmen aan de raad uit. De fout was voor enkele fracties aanleiding om het college er op te wijzen in de toekomst toch echt kritischer naar budgetten te kijken.