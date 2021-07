Sven (12) wil straks een biertje kunnen pakken in eigen dorp, en Silke (10) wil een winkel: kinderen uit Gastel denken na over de toekomst

GASTEL - Als je het aan Roos van Meijl uit Gastel vraagt, zou ze zorgen voor een eigen clubhuis voor Jong Nederland. Het is maar een van de vele ideeën die kinderen van de basisschool hebben geopperd. Alle Gastelnaren vanaf 12 jaar hebben via een enquête kunnen meedenken over de dorpsvisie. En de werkgroep die zich daarmee bezighoudt, heeft er ook de kinderen van de hoogste groepen van obs ’t Lange bij betrokken.

,,De kinderen van groep 6,7 en 8 staan over tien jaar voor de keuze of ze in Gastel willen blijven wonen. Wij hebben ze gevraagd om mee te denken over de toekomst van Gastel’’, zegt Maaike van de Laar van de werkgroep. Via een kort filmpje heeft ze de kinderen uitgedaagd om met plannen en ideeën te komen. ,,Fijn dat de school graag wilde meewerken en er enkele lessen aan wilde besteden’’, zegt Van de Laar.

Blijkens de reacties van de kinderen hebben die er met groot enthousiasme aan gewerkt. De resultaten van de denksessies zijn te zien op grote canvas doeken op het Cornelisplein. ,,We moesten natuurlijk wel met realistische plannen komen’’, zegt Sven Heesen (12). ,,Iemand wilde graag een station in Gastel. Dat is natuurlijk niet haalbaar’’, legt hij uit.

Het groepje waarmee Sven samenwerkte vindt het belangrijk dat er in de toekomst een café/eetcafé annex friettent in Gastel komt. ,,We moeten in ieder geval ergens een biertje kunnen drinken, als we groot zijn’’, vindt hij. Hij vult aan dat er voldoende woningen voor jongeren gebouwd moeten worden in Gastel.

Silke Beliën (10) vindt het een prima idee dat ook zij en haar leeftijdsgenootjes mogen meedenken over de toekomst van Gastel: ,,Wij weten nu wat wij als kinderen graag willen hebben, maar wij denken ook na over wat wij over tien jaar belangrijk vinden’’, zegt ze. Een van de zaken die zij noemt, is een winkel. ,,De meeste kinderen willen graag een kleine supermarkt in Gastel. Gewoon, voor de belangrijkste levensmiddelen. Dan hoeven we niet elke keer in Budel boodschappen te doen’’, vindt Silke.

Roos van Meijl heeft het nadenken over de toekomst van thuis uit al meegekregen: haar vader zit in de werkgroep en Roos heeft hem meegeholpen met het bezorgen van brieven over de dorpsvisie. Omdat vrijwel alle kinderen lid zijn van de Gastelse afdeling van Jong Nederland, vindt Roos een eigen clubhuis voor die vereniging belangrijk. ,,En er moet een nieuwe Schaapskooi komen.’’

De Gastelse kinderen willen sowieso meer activiteiten in het dorp: er zou een klimbos moeten komen, een skatebaan, een buitenbioscoop, een speeltuintje voor de allerkleinsten en een zwembad zou ook niet misstaan. ,,Een keer per maand zou er ook iets georganiseerd kunnen worden met springkussens voor de kleintjes en een stormbaan voor de grotere kinderen’’, zegt Sven nog.

,,Een aantal van de ideeën nemen we over en werken we verder uit’’, zegt Maaike van de Laar.