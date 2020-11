Syrische vluchteling opent winkel in Maarheeze: ‘Ik ben pas een week open, maar heb nu al vaste klanten’

MAARHEEZE - Hij vluchtte uit het door oorlog verscheurde Syrië en belandde in een azc in Weert. Maar Zouelfekar Zeno liet zich niet kisten en zag volop kansen. Want van Faslie of Molohkia hadden de Nederlanders nog nooit gehoord. En zo prijkt nu de naam van zijn dochter op de kersverse Syrische supermarkt in Maarheeze.