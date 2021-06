‘’t Was heel ruig om te doen, vooral het driften’: eindelijk de corona-rem eraf

Nu de corona-rem steeds verder wordt losgelaten valt er ook voor de jeugd weer wat te beleven. Onder meer in Sterksel. Daar raceten zo’n vijftig jongeren zondag in karts tegen elkaar tijdens de GP van Sterksel.

De jongeren reden hun rondjes op het oude handbalveld aan de Vlaamseweg. Daar werd een complete race-ervaring geboden, met een bochtig circuit, live commentaar, prijsuitreiking én een livestream voor de thuisblijvers, want publiek was zondag nog niet toegestaan.

De pop-up kartbaan voor de Sterkselse jeugd van 12 tot en met 18 jaar was een initiatief van KPJ Sterksel en het jongerenwerk in Heeze-Leende.

Ook Jeske en Lente Duisters genoten van de snorrende motoren, piepende remmen en snelle bochten. In het kader van een schoolopdracht voor scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard hadden de Sterkselse tweelingzussen de organisatie op zich genomen. “Bij de KPJ bestond al langer de wens om een grote activiteit te houden. Het was heel leuk om daarbij te kunnen helpen, want het is iets waar we allemaal lang naar uit hebben gekeken”, vertelt Jeske (15), die ook bestuurslid bij de KPJ is.

De Were Di-leerlingen kregen bij hun schoolproject ondersteuning van dorpsgenoten, het jongerenwerk in Heeze-Leende en de gemeente. Jongerenwerker Jaap Henst: “Voor ons is het een goede manier om de jeugd van Sterksel weer wat vaker te zien. Onder meer door de sluiting van de scholen was dit lange tijd behoorlijk lastig.”

Het organiseren van het karttoernooi ging niet over een nacht ijs. Lente: “Het project is in april gestart, maar door corona was het moeilijk om in te kunnen schatten wat we allemaal konden verwachten. Ook moesten we gaandeweg het project op zoek naar een nieuw bedrijf voor het huren van de karts.”

Als de meiden zich opmaken voor hun eerste race, zijn Rik van Moll en Teun Verduijn net gefinisht. “Het was heel ruig om te doen, vooral het driften was gaaf”, aldus Van Moll. Verduijn vult aan: “We waren bang dat de baan te traag zou zijn, maar dat is absoluut niet het geval.”

KPJ Sterksel kende een tijdje een slapend bestaan, totdat een groep ouders en jongeren de boel 3 jaar geleden opnieuw wakker schudde. De pop-up kartbaan was de eerste activiteit sinds de corona-uitbraak vorig jaar.