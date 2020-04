Taverne ’t Hof verrast ouderen met diner: ‘Het was echt heel fijn’

‘De verrassingen zijn de wereld nog niet uit. Het was gewoon te gek. Ik werd verrast met een heerlijk diner. Een heerlijk soepje, een hoofdgerecht met lekkere gebakken kabeljauw en een chocoladebavarois toe. En dan zat er nog een flesje witte wijn bij. Dat was echt iets heel aparts”, zegt Wies de Leijer (88). Normaal krijgt ze vier dagen een warme maaltijd via een cateringbedrijf. Op andere dagen zorgt haar dochter voor het eten. ,,Deze moeilijke tijd is voor niemand leuk en dan is het fijn om te zien dat er nog mensen zijn die zoiets regelen. Ik zou ze wel kunnen omhelzen”, zegt ze. ,,Maar ja, dat mag natuurlijk niet”, voegt ze er direct aan toe.

Verwennerij

Ook mevrouw Spaan (79) was een van de 65 mensen die met een dinertje verrast werden. ,,Ik had dit niet verwacht. Het is een erg leuk idee. Ik houd van lekker eten. Normaal eet ik ‘thuisbrengmaaltijden’, die hoeven alleen maar de magnetron in. Ik eet wel gezond: altijd iets met groente. Zij koos voor een hoofdgerecht met vlees. ,,Het was echt verwennerij. Alles zat mooi in een warmhouddoos, het was mooi op temperatuur. Ik had een soepje, een heerlijk biefstukje met groente en een bakje vruchten. Het was echt heel fijn”, zegt ze.

Zij ziet de actie van Winters als een mooie geste in deze moeilijke tijd. ,,Met deze dagen ben ik wel heel erg alleen. Ik zal blij zij als dit gedoe gauw afgelopen is. Ik schilder graag, maar ik kan niet naar de club. Ik kijk veel televisie, ook naar de uitzendingen over corona. Zelf ben ik niet bang dat ik het krijg, want als je niemand ziet, kun je het ook niet krijgen.”

Het idee voor de verrassingsmaaltijden komt van Everard Winters, eigenaar van Taverne ’t Hof. ,,Hij schakelde mij in omdat ik als sociaal makelaar weet welke mensen in deze tijd een extra steuntje kunnen gebruiken”, zegt Marina Bukkems. In overleg met de thuiszorgorganisaties kwam ze tot een lijst van 65 mensen. ,,Die hebben we allemaal benaderd en ze zagen het allemaal wel zitten”, zegt Bukkems.

Niet vergeten