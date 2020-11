‘Te weinig nieuwbouw in Cranendonck’

CRANENDONCK - Hoewel er grote zorgen zijn over de financiën van de gemeente Cranendonck en vooral over het teruglopen van de reserves, zal het college volgende week de begroting vrijwel ongeschonden door de raad kunnen loodsen.

Natuurlijk was er wel het een en ander aan te merken op de plannen van het college. Maar echt van forse kritiek op de begroting voor 2021 was dinsdag tijdens de commissievergadering geen sprake. Toch zijn er wel wat punten waar volgende week tijdens de raadsvergadering over de begroting nog wat noten over gekraakt moeten worden.

Zo toonden vrijwel alle partijen zich ontevreden over de mate waarin er in Cranendonck gebouwd wordt. In 2020 zijn er slechts 33 nieuwe woningen in heel Cranendonck opgeleverd en zijn er nog 48 in aanbouw. ,,Er wordt in alle kernen te weinig gebouwd. Daar moet nu echt extra aandacht naar uit gaan. Er moet een goede balans komen tussen woningen voor 65-plussers en 65-minners’’, vindt Marie Beenackers (Pro6).

Quote Er wordt in alle kernen te weinig gebouwd. Daar moet nu echt extra aandacht naar uitgaan Marie Beenackers, Pro6

Erik Peeters (CDA) zegt ook volgende week kritisch naar het onderdeel woningbouw te kijken: ,,Er zijn te weinig woningen voor starters en nieuwe inwoners. We moeten nu echt doorpakken en stappen zetten, waar dat kan.’’

Jordy Drieman (VVD) denkt dat de gemeente er goed aan doet om strategisch grond aan te kopen. ,,Dan kunnen we in de woningbehoefte voorzien. Wellicht kunnen we in Maarheeze met het plan Neerlanden II veel rechttrekken’’, hoopt Drieman.

Quote Wellicht kunnen we in Maarheeze met het plan Neerlanden II veel rechttrek­ken Jordy Drieman, VVD

De commissieleden vinden ook dat er onderhand eens echte stappen gezet moeten worden om de ambitieuze plannen voor de Baronie van Cranendonck gestalte te geven. Volgens wethouder Frans Kuppens (CDA) heeft dit project zijn volle aandacht. Dat er bijna een jaar nadat de deelnemende partijen zich met hun projecten presenteerden, nog weinig te zien is, wijt Kuppens aan de afspraak dat het een ‘organisch proces’ is. ,,Dat loopt over tien jaar’’, zegt hij.

Dat kwam hem op een stevige reactie van Jos Derks (Elan) te staan: ,,De gebouwen verloederen. Moet het dan nog tien jaar duren voor er iets gebeurt? Het gebied is nu echt geen parel’’, vindt Derks. Hij krijgt bijval van Marie Beenackers: ,,De gebouwen zien er steeds slechter uit. Waarom worden we daar niet over geïnformeerd?’’

Quote De gebouwen verloede­ren. Moet het dan nog tien jaar duren voor er iets gebeurt? Jos Derks, Elan

Kuppens vertelt ook dat er inmiddels twee initiatiefnemers voor activiteiten in het gebied afgehaakt zijn. ,,Maar daar komen ook weer nieuwe voor in de plaats’’, zegt hij stellig.

Voor Elan en Pro6 is dat allemaal reden om van de Baronie een item te maken tijdens de begrotingsraad. Die wordt gehouden op maandag 9 november en dinsdag 10 november