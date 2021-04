Terugkerende ellende: ‘dakdekkers’ laten bejaarde (91) 1650 euro betalen voor klein klusje in Heeze

De liefde van Tonnie Clement voor DAF begon al jong: ‘Ik kwam net boven het stuur uit’

20 april GASTEL - Wie de Bergsestraat in Gastel inrijdt kan het onmogelijk ontgaan dat hier een DAF-specialist moet zitten. Voor zijn woonhuis/garagebedrijf staan talloze DAFjes in allerlei modellen te wachten op een keuring, beurt of een complete make-over. ,,Ik ben hier geboren en heb hier op het erf mijn eerste ritjes in een DAF gereden”, zegt Tonnie Clement.