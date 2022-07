Teutenfilm ‘Gelukzoekers uit onze grensstreek’ eindelijk op het witte doek te zien

BUDEL-DORPLEIN - Ronny Buteneers en Relinde Paredis uit Budel-Dorplein stopten hun ziel en zaligheid in de docufictiefilm ‘Gelukzoekers uit onze grensstreek’ over vierhonderd jaar teutenhandel in de Kempen. In september is het eindelijk zover, dan gaat hun productie na twee jaar vertraging alsnog in première. De kaartverkoop begint volgende week.

Het Dorpleinse echtpaar gooide het roer een paar jaar geleden compleet om. Na ruim twintig jaar stopten ze met hun bakkerij in het centrum van Hamont om zich volledig te richten op het maken van documentaires over de geschiedenis van de streek. Hun eerste grote productie over de geschiedenis van de Teuten in de Kempen bleef door corona bijna twee jaar op de plank liggen.

,,De film was toen al kant-en-klaar. Nu moeten we iedereen opnieuw wakker maken”, vertelt Relinde Paredis. Nog maar een zeer select gezelschap heeft de eindproductie gezien. Ronny Buteneers: ,,Met het grote publiek hebben we gewacht totdat het perspectief beter was.”

Breed publiek

Met ‘Gelukzoekers uit onze grensstreek’ willen de Dorpleinse filmmakers vierhonderd jaar teutenhistorie voor een breed publiek toegankelijk maken. In de Nederlandse en Belgische Kempen herinneren onder meer straatnamen, statige panden en namen van carnavalsverenigingen aan deze rondreizende handelaren. Maar het achterliggende verhaal kennen veel mensen niet.

In de docufictiefilm wordt een teutenfamilie door de eeuwen heen gevolgd. Korte interviews met deskundigen worden afgewisseld met gespeelde en geacteerde scenes. Relinde: ,,Daardoor was het mogelijk een heel moeilijk verhaal op een begrijpelijke manier te vertellen.” Ronny: ,,We hebben de film met ons tweeën gemaakt, van het camerawerk en de make-up tot de montage. Met veertig mensen op de set was dat soms best een lastige opgave.”

Première

De première is op vrijdag 2 september in cultuurcentrum Palethe in Overpelt. Er zijn dertien dorpen in de regio van Lommel en Cranendonck tot Eksel en Bergeijk die aan bod komen in de film. Ronny: ,,Alle burgemeesters hebben we bereid gevonden om bij de première aanwezig te zijn.”

De eerste vijftien voorstellingen zijn inmiddels gepland. De film draait onder meer in cultuurcentrum De Adelberg in Lommel, De Borgh in Budel en dorpshuis De Teut in Borkel en Schaft. Bij iedere locatie is er voor de online verkoop van kaarten eerst een fysieke voorverkoop. Relinde: ,,We hebben het liefst dat mensen de kaarten daar kopen. We willen ze namelijk graag ontmoeten.”

Het echtpaar kijkt uit naar de première. Ronny: ,,Wij zijn de laatste maanden opnieuw dagelijks met de film in de weer. We hebben er zelfs bier, kaas en kunst voor ontworpen. Een nieuw idee ligt al klaar, maar eerst ronden we dit project af.” Meer info: gelukzoekersdefilm.be.

Link naar de trailer: gelukzoekersdefilm.be/wp-content/uploads/2022/07/eindmontage-trailer.mp4