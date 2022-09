LEENDE - De memoires van de in 2019 overleden witte pater Theo van Asten uit Leende verschenen vorig jaar al in het Frans en Duits. De herinneringen van de Leendse wereldburger, die het schopte tot hoogste baas van de witte paters in Rome, maar later uittrad als priester en trouwde, zijn nu ook in het Nederlands verkrijgbaar.

Theo van Asten, geboren op 2 juli 1922, was als oudste zoon in een gezin van elf kinderen voorbestemd om priester te worden. ,,Dat voelde hij zelf ook zo. Het was echt zijn roeping”, vertelt zijn broer Gery van Asten uit Leende.

Zijn opleiding tot witte pater begon in Sterksel. In 1948 werd hij tot priester gewijd. Het bestaan als witte pater bracht Theo onder meer in Schotland, Tanzania en Rome. In 1967 werd hij in Rome verkozen tot algemeen-overste. Gery: ,,Dat is de hoogste functie bij de witte paters. Hij stuurde een club van vierduizend missionarissen aan.” ,,De onlangs heiligverklaarde paus Johannes Paulus I was destijds zijn assistent in Rome”, vertelt Hein Rooijmans, die zijn oom regelmatig in het buitenland opzocht.

In Rome botste het regelmatig met de gevestigde religieuze orde. Gery: ,,Mijn broer was een man van de praktijk, was progressief en stond te boek als een onafhankelijk denker.”

Druk van Portugese regering

De witte pater haalde in de jaren 70 de wereldpers toen hij de beslissing nam zijn missionarissen massaal uit Mozambique terug te trekken die daar de druk van de Portugese regering weerstonden om een in zijn ogen onrechtvaardig politiek evangelie te verkondigen. Mozambique was op dat moment een Portugese kolonie.

Vanwege zijn gezondheid en de slechte verhouding met het Vaticaan zag hij af van een tweede termijn als algemeen-overste. Hein: ,,Dat besluit viel hem zwaar, maar hij is er nooit door verbitterd geraakt.”

Ook niet toen hij later uittrad uit als priester en alsnog trouwde. Gery: ,,Theo is Rome en zijn geloof altijd trouw gebleven. Hij wilde ook voor de kerk trouwen. Uiteindelijk heeft hij hiervoor dispensatie gekregen van paus Benedictus.”

Op advies van zijn opvolger ging de oud-Leendenaar aan de slag bij de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, die in Rome haar hoofdkwartier had. ,,Hiervoor reisde mijn oom de hele wereld over. Hij heeft mij weleens vertelt dat hij 13 talen sprak”, vertelt Kees van Asten.

Boekpresentatie

De laatste jaren bracht Theo samen met zijn echtgenote Antoinette door in Frankrijk. Zij nam het initiatief voor de vertaling van zijn memoires in het Nederlands. Hein: ,,Ze was door het Vaticaan uitgenodigd voor een officiële boekpresentatie in Rome. Die vond drie maanden geleden plaats.”

De oud-Leendenaar, met een grote interesse in de derde wereld, overleed in 2019 op 97-jarig leeftijd. Vanaf 1993 werkte hij aan zijn memoires. Hein: ,,In de laatste weken voor zijn dood heeft hij de puntjes op i gezet.” Het boek is voorzien van talloze foto’s en anekdotes, over allerlei gebeurtenissen en mensen die de oud-Leendenaar heeft ontmoet, van ministers tot ter dood veroordeelde Afrikanen.

Hein: ,,Het boek is niet alleen interessant voor de generatiegenoten van Mijn oom, maar ook voor de vijftigers van nu. Het schetst een beeld van de wereld waarin hun ouders zijn opgegroeid.”

Het boek kost 17 euro en is te bestellen via boektheovanasten@gmail.com. Daarnaast is het verkrijgbaar bij de Plus-supermarkt in Leende en boekhandel Lektura in Heeze.

