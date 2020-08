Theorieles op de trap bij Lau thuis in Heeze

‘Ik was gek van auto’s en ben in 1965 bij rijschool Van Gemert in Eindhoven begonnen’’, vertelt Verberne (76). Toen kon je nog zonder papieren autorijles geven, dat kun je je nu nauwelijks voorstellen. Er is zoveel veranderd. Wat hij wel jammer vindt, is dat de motivatie om rijles te nemen niet meer is zoals vroeger: ,,Mensen waren toen veel enthousiaster om hun rijbewijs te halen. Nu is het bijna een noodzakelijk kwaad, omdat men zich wil kunnen verplaatsen. Autogekte is er niet meer, een enkeling uitgezonderd.’’