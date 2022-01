Thijs reed vlak achter kettingbotsing tijdens demonstratie op A2: ‘Ze hinderen doelbewust het verkeer’

Tunesiër kreeg terecht strafover­plaat­sing vanuit azc Budel, vindt de rechter

BUDEL - De Tunesische asielzoeker Belhassen Azaiez is terecht overgeplaatst van het azc in Budel naar een strenger asielzoekerscentrum in Hoogeveen omdat hij in Budel vervelend was. Tot die conclusie komt de rechter.

