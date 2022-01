Thuisteelt medicinale cannabis blijft ook in Cranendonck illegaal; burgerinitiatief vangt bot

CRANENDONCK - Het heeft even geduurd, maar het gemeentebestuur is er uit: ook in Cranendonck blijft thuisteelt van medicinale hennep niet toegestaan.

Het college van B en W van Cranendonck beloofde aan het begin van haar regeerperiode dat er een onderzoek zou komen naar de mogelijkheden om de thuisteelt van medicinale hennep legaal te maken of te gedogen.

Inwoonster Hanny Veldman kwam in 2017 met het idee op de proppen. Begin 2018 werd het omgezet in een burgerinitiatief en vervolgens werd het plan opgenomen in het raadsprogramma 2018-2022. Nu net voor het sluiten van de markt - over minder dan drie maanden zijn de verkiezingen - is het onderzoek afgerond.

De uitkomst is kort en bondig: het is niet aan de gemeente Cranendonck om medicinale hennepteelt te legaliseren, maar aan de wetgevers in Den Haag. Het beleid voor de thuisteelt van medicinale wiet blijft in Cranendonck dan ook ongewijzigd.

Het resultaat is toch wel enigszins teleurstellend, vindt initiatiefneemster Veldman: ,,Maar ik snap het wel. De uitvoerbaarheid is behoorlijk complex.” Ze heeft lang op de uitkomst moeten wachten, maar is tevreden dat het onderzoek goed en ook uitgebreid is uitgevoerd.

,,De gemeente heeft er echt wel werk van gemaakt. Maar dit is wat het is. Winstpunt is in elk geval dat ik bij de gemeente voor meer bewustwording heb gezorgd omtrent het medicinaal cannabisgebruik.”

Woningsluiting voorkomen

Directe aanleiding voor het burgerinitiatief was de reeks invallen bij een buurtgenoot van Veldman. ,,De politie is er drie keer geweest. De laatste keer vonden ze 1 plant. Toch wilde de gemeente de woning sluiten in het kader van het Damoclesbeleid. Dat heeft de advocaat gelukkig weten te voorkomen.”

Veldman vindt het belangrijk dat mensen hun medicinale hennep zelf kunnen telen. ,,Dan kunnen ze zelf de keuze maken voor een bepaalde samenstelling en het soort cannabis. Patiënten willen liever niet afhankelijk zijn van de producten die door de landelijk aangewezen teler worden gemaakt. Bovendien scheelt het in de kosten.”