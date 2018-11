Thuiszorg steeds moeilijker te krijgen in ‘grijze dorpen’

Vrouwen betrapt op illegale prostitu­tie in Hee­ze-Leen­de

21 november HEEZE-LEENDE – De politie kreeg maandagavond een tip binnen over drie vrouwen die in een verblijfsaccommodatie in Heeze-Leende opvallend veel bezoek kregen van onbekende mannen. Na onderzoek bleek dat er sprake was van illegale prostitutie.