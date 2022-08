Tineke stopt met café De Brug in Heeze; ‘Het is niet meer wat het is geweest’

Teutenfilm ‘Gelukzoe­kers uit onze grens­streek’ eindelijk op het witte doek te zien

BUDEL-DORPLEIN - Ronny Buteneers en Relinde Paredis uit Budel-Dorplein stopten hun ziel en zaligheid in de docufictiefilm ‘Gelukzoekers uit onze grensstreek’ over vierhonderd jaar teutenhandel in de Kempen. In september is het eindelijk zover, dan gaat hun productie na twee jaar vertraging alsnog in première. De kaartverkoop begint volgende week.

