Tinus Verhoeven uit Leende ‘bracht graag leven in de brouwerij’

Tinus Verhoeven is zaterdag op 89-jarige leeftijd in Leende overleden. Behalve een bekende ondernemer was hij een fanatiek verenigingsmens.

Als smidszoon zat het ondernemen Verhoeven, geboren op 5 oktober 1930, in het bloed. In de ouderlijke smederij startte hij in 1957 met Verhoeven Grondverzetmachines. In het begin met zijn oudste broer Theo, later alleen. Ze repareerden de rupskettingen en onderstellen van bulldozers, die hielpen bij de wederopbouw van Nederland. Later werden de activiteiten uitgebreid met de verkoop van nieuwe grondverzetmachines. Na zijn pensioen nam zoon Gerard het roer over.

Verhoeven is inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler op het gebied van grondverzetmachines, rijwerkdelen en toebehoren. ,,Ook na zijn pensioen was Tinus vaak op het bedrijf te vinden. Hij heeft er nog een tijdlang een eigen kamer gehad”, weet goede vriend Jan Maas.

Hij omschrijft Verhoeven als iemand die graag wat leven in de brouwerij bracht. Samen met zijn in 2014 overleden echtgenote Frida vormde hij in 1972 het prinsenpaar van De Lindse Blaos.

Verhoeven was een van de grondleggers van de Leendse Tonpraotersaovenden. Maas: ,,Aan de formule is in al die jaren amper iets veranderd. Dat was Tinus ook ten voeten uit. Als hij iets deed, dan moest het ook cachet hebben en niemand moest zich er achteraf gepikeerd over kunnen voelen.”

Hoewel hij zelf niet bijzonder muzikaal was, was de Leendenaar lid van de Sectie Ontspanning en Muziek en beschermheer van de Koninklijke Fanfare Philharmonie. Ook was hij gewaardeerd lid en sponsor van voetclub DOSL. Maas: ,,Zo heeft hij zich vrij recentelijk nog sterk gemaakt voor de komst van de nieuwe tribune.” Verhoeven was liefst 74 jaar lid van de vereniging. Jarenlang bezocht de oud eerste elftalspeler alle thuis- en uitwedstrijden van het vaandelteam. ,,De laatste tijd werd dit wat minder, maar vorig jaar bij de viering van het 90-jarig bestaan, was Tinus het hele weekend erbij”, zegt DOSL-voorzitter Alex van Balen.

De uitvaart van Tinus Verhoeven, die benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, is donderdag in besloten kring.