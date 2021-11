Tobias Sanders beste drag queen van Brabant: ‘Ik zie mezelf in de eerste plaats als een entertainer’

Scholen en bibliothe­ken werken intensie­ver samen aan taal en lezen

EINDHOVEN/HELMOND - Scholen van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en de Brabantse bibliotheken van Leesoffensief Brabant gaan meer samenwerken. Het doel is dat er meer aandacht komt voor taal, ook in vaklessen als wiskunde of economie.

8 november