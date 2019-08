Tóch plaats in verpleeghuis voor echtpaar Vos uit Heeze

EINDHOVEN/HEEZE - De zoektocht van Marcel Vos uit Eindhoven naar een plaats in een verpleeghuis voor zijn hoogbejaarde ouders uit Heeze is gelukt. Beiden kunnen terecht in verpleeghuis Engelsbergen in Eindhoven, onderdeel van zorggroep Vitalis. ,,Dit is het beste scenario dat er kan zijn", zegt Vos.

De 83-jarige moeder van Vos heeft vijf weken in het St. Anna Ziekenhuis gelegen. Medisch gezien kon zij naar huis in Heeze, naar naar 87-jarige echtgenoot. Maar dan alleen met 24-uurs thuiszorg. Maar eigenlijk zou alleen opname in een verpleeghuis soelaas kunnen bieden. Maar zowel thuiszorg als een plaats in een verpleeghuis bleek niet mogelijk vanwege krapte aan personeel. Ook de vader van Vos kon zonder hulp niet meer zelfstandig wonen omdat hij na een herseninfarct al enkele malen was gevallen en achter een rollator loopt.

Vos deed in deze krant verslag van zijn zoektocht naar een verpleeghuisplek voor zijn beide ouders. Hij vreesde dat zij na 57 jaar huwelijk gescheiden zouden worden. Maar dat gebeurt nu niet. Mevrouw Vos, die licht dementerend is, heeft een kamer betrokken in de gesloten afdeling van Engelsbergen. Volgende week volgt meneer Vos. Hij krijgt een eigen kamer op een andere afdeling in hetzelfde gebouw en kan zijn vrouw dus bezoeken wanneer hij wil.

Herkenbaar

Vos kreeg veel reacties op het artikel in deze krant. ,,Veel mensen lieten weten dat ze de situatie heel herkenbaar vonden. Dat heb ik zelf ook gezien. Op de geriatrische afdeling van het St. Anna waar mijn moeder lag waren alle bedden bezet.”