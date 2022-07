Tom (17) uit Leende doet mee aan het WK Aardrijkskunde:’Draait om dat ene juiste antwoord’

Tom (17) haalde onlangs zijn gymnasiumdiploma aan het Were Di in Valkenswaard. Aardrijkskunde zat uiteraard ook in zijn vakkenpakket. Maar dat hij daarin uitblonk, dat kan hij nou ook weer niet zeggen: ,,Uiteindelijk had ik een 7,5 op mijn eindlijst. Van alle vakken zelfs mijn laagste gemiddelde cijfer”, vertelt hij vanuit de Hogeschool in Utrecht.