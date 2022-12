Tom van Heel Holland Bakt wordt nog altijd heel blij van taarten bakken

Sint heeft het druk tijdens zijn eerste logeerpar­tij in kasteel Heeze, in drie dagen tijd 1500 bezoekers

HEEZE - Sinterklaas logeert drie dagen in het kasteel in Heeze. De goedheiligman is er onverminderd populair. Kinderen kunnen niet wachten om hem te ontmoeten. De 1500 kaartjes waren in een dag uitverkocht.

30 november