Ton knapt zelf hele oude Citroëns op, compleet met vrouwelijke paspop op de achterbank

In het huis van Dietvorst ligt een afstandsbediening. Drukt hij op een knopje, dan springen in de garage de lampen aan. Vanuit de woonkamer kan hij dan zijn volledig gerestaureerde Citröen B14 Torpedo uit 1927 zien en de wagen waarmee hij een heel eind op streek is, een Citroën C4 uit 1932. ,,Dit is mijn inspiratieruimte”, vertelt hij als we in zijn garage staan. ,,Ik kan hier gerust een uur zitten en niets doen. Dan nog krijg ik er energie van.”