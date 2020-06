Toneelclub KNAL in Leende: geen wagenspel? Dan gaan we online

Door de coronapandemie kwam in maart abrupt een einde aan de repetities van toneelvereniging KNAL. De zaalvoorstelling van jeugdtoneelgroep LEF werd een jaar opgeschoven en het traditionele wagenspel moesten worden afgeblazen. Om haar publiek ook in deze coronatijd te vermaken laat de Leendse toneelvereniging de komende weken via sociaal media van zich zien en horen.

Culturele cadeautjes

,,Er gaan heel veel dingen niet door. Om de mensen toch een beetje op te vrolijken zorgen we in de weekenden voor een aantal culturele cadeautjes”, zegt KNAL-bestuurslid Anja van Hulten. Ze vormen de opmaat naar het wagenspelweekend van zaterdag 20 en zondag 21 juni. Dan is bij RTV Horizon een registratie van het wagenspel Jan d’n Ekkerman te zien. KNAL speelde de voorstelling in 2003.