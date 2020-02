Tonnen subsidie voor A2-gemeenten: Hier gaat het naartoe

Vrouw (70) komt om bij ongeluk in Weert, bestuurder uit Budel aangehou­den maar weer vrij

12:01 BUDEL/WEERT - Een 68-jarige man uit Budel is dinsdag aangehouden omdat hij betrokken was bij een dodelijk ongeval in de Stationsstraat in Weert. Een vrouw (70) uit die plaats kwam daarbij om het leven.