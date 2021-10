Tonpraters geven les op school in Cranendonck: ‘Vertel het een beetje spannend’

SOERENDONK - De traditie van het tonpraten mag niet verloren gaan. Dat is de reden dat de tonpraters Arian Compen, Tom van Osch en Frank Stevens in Cranendonck een project hebben opgezet om kinderen van groep 8 de kneepjes van het tonpratersvak bij te brengen.

In eerste instantie werden de lessen tonpraten alleen in Soerendonk op basisschool St. Joan aangeboden. ,,Inmiddels doen we het op alle Cranendonckse scholen en bij het project zijn bijna alle Cranendonckse tonpraters wel betrokken”, zegt Arian Compen. Tom van Osch onderschrijft het belang van de lessen: ,,Je moet niet willen dat we nog twintig jaar met dezelfde tonpraters op de bonte avonden staan. We moeten zorgen voor nieuwe aanvoer van onderaf. En dat begint nu dus al op school.”

Tijdens een creamiddag konden de kinderen een keuze maken uit verschillende creatieve onderwerpen. Acht kinderen kozen voor het tonpraten. In de eerste les hebben de kinderen wat geleerd over de historie van het tonpraten, wat een typetje is en hoe je een aantal moppen bij de rol van het typetje kunt verzinnen.

Verzin een typetje

Dat was dan na de eerste les meteen het huiswerk: verzin een typetje wat je leuk vindt en bedenk daar twee grappen bij. Tom Hakkenberg mag als eerste onder begeleiding van de buuttemars de ton in en laten zien wat hij bedacht heeft. Hij heeft gekozen voor het typetje piloot. In eerste instantie leest hij twee leuke moppen voor. Hij krijgt als tip mee om te laten zien dat hij het zelf ook grappig vindt en om klemtonen wat anders te leggen. ,,En als je een Belg laat praten, gooi er dan ook wat Belgische woorden als ‘amai’ in”, zegt Tom van Osch.

Lieke van Mierlo, in haar rol als danseres vertelt in eerste instantie een grap die niet helemaal goed overkomt. ,,Vertel het eens alsof je het zelf hebt meegemaakt en vertel het een beetje spannend. Je kunt ook wat regels tekst weglaten, want te lange tekst leidt snel af”, helpt Arian Compen. Na twee keer oefenen staat er ineens een heel ander typetje: zelfverzekerd, iemand met een goede timing.

Prima vooruit

Gijs Antens speelt het typetje voetbalsupporter. Ook hij vergeet in eerste instantie, dat een mop vertellen iets anders is dan een mop voorlezen. Met tips als ‘herhaal eens af en toe iets’, ‘kijk het publiek aan’ en ‘vertel het rustig maar ook met meer volume’ past Gijs zijn moppen aan. Ook hij kan met die aanwijzingen prima vooruit. En de grap die in eerste instantie niet goed overkwam, werd snel een grap van niveau. Voor de volgende keer hebben de kinderen huiswerk meegekregen: probeer drie grappen te verzinnen die bij jouw typetje passen en verwerk die in een verhaaltje.

Uiteindelijk wordt er van iedere Cranendonckse basisschool een tonprater gekozen die de eer van de school mag verdedigen tijdens een tonpratersmiddag op 29 januari 2022 in De Borgh in Budel.

Iedere ‘schoolkampioen wordt daarbij begeleid door een van de ervaren Cranendonckse tonpraters. CV De Roesdonkers hoeft zich in ider geval geen zorgen te maken over de toekomst: de achtste groepers hebben laten zien, dat er in Soerendonk voldoende talent voorhanden aanwezig is.