Tonpraters voeren boventoon bij bonte avond in Soerendonk

De hoogtepunten in Soerendonk worden verzorgd door de tonpraters. Klapper van de avond is wel Tom van Osch. Hij staat voor het derde jaar in de ton. Hij heeft zich in die drie jaar ontwikkeld tot een tonprater die in de regio hoge ogen kan gooien in tonpratersland. In zijn act als jonge boer op zoek naar een vrouw strooide hij goed getimed grap na grap de zaal in. Door zijn manier van vertellen waan je je zo voor de tv, kijkend naar ‘Boer zoekt vrouw’ en dat onder het motto ‘boer met stront, zoekt vrouw met grond’. Tal van deelnemende vrouwen laat hij, heel beeldend en stereotype beschreven, de revue passeren.