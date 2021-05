Toon Bosmans stopt als wethouder Heeze-Leende

Vijf scholen RBOB De Kempen ‘Klasse­werk­plek’

23 april VELDHOVEN - Vijf scholen van koepel RBOB De Kempen in Veldhoven hebben het predicaat ‘Klassewerkplek’ gekregen. Het gaat om de openbare basisscholen Ekenrooi in Waalre, De Korenbloem in Oirschot, 't Lange in Gastel, De Sleutelaar in Bladel en De Triolier in Budel.