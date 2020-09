Topfitte Frans (104) ging voor de 110, maar dat mocht niet zo zijn

coronavirus Uniek onderzoek in zwaar getroffen verpleeg­huis Budel: bijna 40 procent personeel besmet met corona

25 augustus In het zwaar getroffen Budelse verpleeghuis Mariënburght blijkt veertig procent van het personeel besmet te zijn geweest met het coronavirus. Een vijfde daarvan had zelf geen klachten. Dat blijkt uit een uniek antistoffenonderzoek in samenwerking met Universiteit Maastricht.