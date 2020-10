Torentje voorzichtig van kerkje in Budel gehaald

BUDEL - Het voormalige protestante kerkje in Budel moet het lange tijd zonder het karakteristieke torentje stellen. In afwachting van een grootscheepse renovatie van het rijksmonument werd de 7 meter hoge constructie donderdag alvast veilig opgeborgen.

Het torentje, ook wel pinakeltje genoemd, verkeert namelijk in belabberde staat. Het was dan ook niet vreemd dat er na de geslaagde takeloperatie een paar stevige zuchten van verlichting werden geslaakt. De Stichting Behoud en Beheer Hervormde Kerk Budel die zich bekommert over Het Kerkje, zoals het ruim tweehonderd jaar oude Lodewijkskerkje tegenwoordig heet, vreesde anders dat er ongelukken zouden gebeuren.

Leien dak

De toren werd in zijn geheel, inclusief torenklok en windvaan, van het leien dak verwijderd. Medewerkers van het bedrijf De Bonth van Hulten klaarden de klus in bijna anderhalf uur. Nadat het torentje werd ontdaan van de spits werd het op een grote trailer naar de werkplaats in Nieuwkuijk gebracht. Daar wacht het pinakeltje een ingrijpende opknapbeurt.

Die komt geen moment te vroeg. Stichtingsvoorzitter Hendrik van den Boogaard: ,,Nu wordt pas goed zichtbaar in welke slechte staat de constructie verkeert. Het geeft een gerust gevoel dat het torentje op deze manier naar beneden is gekomen en niet tijdens een of andere storm.’’

Dat gebeurde eerder al een keer in 1881. Toen waaide de torenspits tijdens een hevige storm naar beneden. ,,Het torentje is nog datzelfde jaar hersteld’’, zegt Tjabine Guntlisbergen van de stichting. Via een noodfonds is geld beschikbaar gesteld om het torentje te verwijderen voor restauratie. Guntlisbergen: ,,We hebben behoorlijk met de situatie in de maag gezeten. Maar het is ook een bijzonder moment. Dit is nog nooit eerder gebeurd in de 208-jarige geschiedenis van het gebouw.’’

Altijd spannend

De erbarmelijke staat van het pinakeltje was ook Jeroen Fitters van De Bonth van Hulten opgevallen: ,,Bij de voorbereidende werkzaamheden hebben we gemerkt dat het torentje behoorlijk stond te schudden. Onder meer de staanders zijn er slecht aan toe. Vaak vinden de restauratiewerkzaamheden op locatie plaats, maar dit is een klein torentje dat gemakkelijk naar beneden getakeld kan worden. We doen het regelmatig, maar het blijft altijd spannend.’’

Niet alleen het torentje, maar ook de rest van het monumentale kerkje is dringend toe aan een opknapbeurt. Hiervoor heeft de stichting onlangs een subsidieaanvraag ingediend. ,,Het is op dit moment onduidelijk of die nog deze subsidieronde gehonoreerd kan worden of dat we een jaar langer moeten wachten’’, aldus Van den Boogaard. Hij verwacht dat het daardoor minstens een jaar duurt voordat het torentje kan worden teruggeplaatst.