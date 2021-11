Treinverkeer tussen Eindhoven en Weert opnieuw opgestart

Heel veel instrumen­ten, muziek, acts én biertje bij (eindelijk) SlagWerk­Spek­ta­kel in Heeze

HEEZE - Na twee keer noodgedwongen uitstel van hun ‘SlagWerkSpektakel’ was een derde vertraging geen optie meer voor leden van de slagwerkgroep van fanfare St. Nicasius in Heeze. Op vrijdag 12 en zondag 13 november staan zij na twee lange jaren weer met een avondvullend programma in dorpshuis ’t Perron.

8 november