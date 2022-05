Trekkertrek Leende begon eind jaren tachtig als een kleinschalige wedstrijd voor de leden van het Agrarisch Jongeren Kontakt kring Eindhoven Zuid. Dat gebeurde met zo’n beetje alles wat op dat moment in de schuur te vinden was. Voor het showelement werden er enkele ‘specials’ met extra paardenkrachten vastgelegd.

De eerste editie van het trekkertrekfestijn vond plaats op sportpark De Romrijten in Maarheeze. Er werden daarna onder meer uitstapjes gemaakt naar Hugten in Maarheeze, evenemententerrein De Breedvennen in Leende en Ulkendonken in Maarheeze.

Permanente kleibanen

Sinds 2016 vinden de wedstrijden plaats op een weiland aan de Strijperdijk in Leende. Daar beschikt de organisatie over twee permanente kleibanen. ,,Voor een aantrekkelijk deelnemersveld is dat eigenlijk een must. Klei zorgt namelijk voor meer grip”, legt medeorganisator Colin Bax uit. De 27-jarige Heezenaar behoort samen met Willem Bax (22) uit Soerendonk tot vierde generatie AJK-leden die de trekkertrek organiseren.

Een ritje over de kleibanen zit er dit weekend niet in voor het tweetal. Ze hebben het te druk met de organisatie. Willem: ,,Voor mij is het evenement geslaagd als de feesttent volstaat met mensen en ik de tractoren en trucks over de kleibanen zie bulderen.” Zij proberen een sleepwagen zo ver mogelijk vooruit te trekken over een afstand van maximaal honderd meter. Colin: ,,Veel tractoren en trucks die aan de wedstrijden deelnemen mogen de openbare weg niet op. Ze ‘ploegen’ ook alleen op trekkertrekbanen.”

Breder en meer landelijk publiek

Trekkertrek Leende is veel meer dan alleen een boerenfeestje. Nadat het truckpulling erbij is gekomen, kreeg het evenement een breder en meer landelijk publiek. Er worden dit weekend opnieuw honderden bezoekers uit Nederland en België verwacht. Trekkertrek Leende is daarnaast een jaarlijkse reünie voor agrarische jongeren uit Zuidoost-Brabant. Zeker na twee ‘trekkertrekloze’ lentes wordt er uitgekeken naar het evenement. Colin: ,,Voor veel AJK-leden is Trekkertrek Leende het hoogtepunt van het jaar. Voor mij was het zelfs de voornaamste reden om lid te worden.” Willem: ,,Vanwege de dertigste editie pakken we extra uit. Behalve de NTTO-tractoren op vrijdag is de feesttent dit jaar een stuk groter en is er voor het eerst een feestband geboekt.”

Ook in 2003 ging Trekkertrek Leende niet door. Destijds vanwege de vogelpestuitbraak. Colin: ,,Uit respect voor de agrarische sector is het evenement toen afgeblazen.”

Vrijdag wordt de jubileumeditie om 18.00 uur afgetrapt met de tractoren van de NTTO. Op zaterdagavond vanaf 18.30 uur komen de vrachtwagens van de VTN Truck-competitie in actie. Zondag is het de beurt aan trekkers in allerlei soorten en maten, van de de standaard landbouwtractoren tot de supersport- en sporttractoren van de Internationale Tractor Pulling Vereniging (ITPV). De eerste wedstrijden beginnen om 09.00 uur. Optredens zijn er van Turbo-Team (vrijdag), Millstreet Band, DJ Siem (zaterdag) en DJ Silvie Thijs (zondag). Kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro voor het programma op vrijdag, 12,50 euro voor de zaterdag en 5 euro voor de zondag. De entree is gratis voor kinderen tot 12 jaar. Meer info: trekkertrekleende.nl.