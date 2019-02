Trots(er) op Leende met PowerLIND

,Die binding is er niet alleen met carnaval, maar ook de rest van het jaar. Als ik zie hoe actief we in Leende zijn met de vele verschillende verenigingen en hoe groot de opkomst is als er iets georganiseerd wordt. Mensen in Leende vinden het heel normaal. Toch denk ik dat we hier best wel iets speciaals doen. Die verbondenheid probeer ik een beeld te geven tijdens de carnavalsdagen’’, legt Geurts uit.