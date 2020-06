Truckers nemen het voor elkaar op na zwaar ongeval op de A2

Dennis van H. (30) uit Maarheeze reed die ochtend met zij truck zoals altijd niet te hard, op afstand en voegde soepel uit naar de A50. Opeens ‘werd hij wakker’, zijn truck aan de rechterkant helemaal opengereten, de cabine als een papieren doosje verfrommeld tot niks. Op de vluchtstrook nog een truck, eveneens totaal in elkaar, met een zwaargewonde man in een hesje er bij. Een traumaheli zorgde dat hij op tijd in het ziekenhuis kwam.

Bordje van de lading gevallen

Maar wat was er gebeurd? Volgens het dossier reed Dennis al even met zijn rechter-voorwiel net op de vluchtstrook. Dat bewijzen wielsporen en dat zou de botsing hebben kunnen veroorzaken. Anderzijds: de andere vrachtwagen stond stil omdat een waarschuwingsbordje van de lading was afgevallen. En dat bordje hing er aan omdat de lading te breed was en uitstak. Dus die kon weer boven de weg hebben gehangen. Zoiets had die chauffeur zelf gezegd.

Volledig scherm De achterop komende vrachtwagen botste tegen een voorligger. De bestuurder raakte wonderlijk genoeg niet echt gewond, zijn collega in de voorliggende truck wel. © Bert Jansen

Goed geparkeerd

Volgens de officier van justitie was dat laatste niet het geval. Vraag was hoeveel de lading links en rechts overstak maar zelfs al helde alles helemaal naar links, dan nog was dat niet breed genoeg: de vrachtwagen stond goed geparkeerd. Zij legde de schuld bij Van H. Die had allang moeten zien dat er een truck op de vluchtstrook stond. Hij is professioneel rijder en zat extra hoog. “De andere wagen stond stil, met alarmlichten, de chauffeur had een oranje hesje aan: het was niet te missen.”

