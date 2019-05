Trucks terug bij Trekkertrek Leende

videoLEENDE - Grote zwarte rookpluimen en gierende motoren waren dit weekend de vertrouwde ingrediënten van Trekkertrek Leende. Bij het trekkertrekspektakel in Leenderstrijp was dit jaar opnieuw een prominente rol weggelegd voor de trucks van Vereniging Truckpulling Nederland (VTN).

Tractor- en truckpulling is vooral een mannending. Dat bleek afgelopen zaterdag onder meer bij de VTN-trucks, die na een jaar afwezigheid hun comeback maakten. Mede door hun soms vlammende en rokende uitlaten - van het formaat kachelpijp - waren de trucks, met klinkende namen als Hulk en Heavy Boys Toys, ook dit jaar de grote publiekstrekker van Trekkertrek Leende.

Het Agrarisch Jongeren Kontakt kring Eindhoven-Zuid (AJK) hield het evenement, waarbij tractoren en trucks een gewicht zo ver mogelijk vooruit proberen te slepen, voor de 29ste keer.

Kleibanen

Vorig jaar lieten de trucks verstek gaan in Leenderstrijp. Voor het AJK was dit een stevige domper. De agrarische jongeren hadden in 2017, speciaal voor de trucks, flink geïnvesteerd in twee nieuwe kleibanen. De liefde voor de Leendse klei liet echter even op zich wachten. ,,De ondergrond was in het eerste jaar nog niet vast genoeg. Op een van de banen hebben we daarom een extra laag klei aangebracht", vertelt AJK-lid Mark Verdonschot.

Ondanks deze aanpassing keerden de trucks vorig jaar niet terug. Wel werden er enkele demonstraties verzorgd. Zo ook door truckpullingteam Rüttchen Powerrr uit Helvoirt. ,,Vorig jaar was de baan prima in orde, dat hebben we ook naar de overige VTN-leden gecommuniceerd. Zij stemden vervolgens in met een terugkeer naar Leenderstrijp", zegt chauffeur Frank van Aalst.

Tractoren met walsen, sproei-installaties en grondschuiven reden dit weekend af en aan op de kleibanen. De ondergrond moet goed geprepareerd zijn, stelt Van Aalst: ,,Bij een baan met minder grip is de kans op motorschade veel groter.”

Showtruck

De Peterbilt van het team Murphy's Law uit Moerkapelle was een van de meest in het oog springende deelnemers. Teamlid Keesjan Nieuwenhuis: ,,Door het vele chroom ziet onze Amerikaanse truck er iets anders uit dan de andere deelnemers. Het is een echte showtruck. We zijn echter nog volop bezig met het vinden van de juiste afstelling. Twee avonden in de week komen we samen om te sleutelen."

Hij en zijn teamleden moeten de komende week weer flink aan de bak. Het optreden bleef door een kapotte versnellingsbak slechts beperkt tot enkele seconden.