Twaalf hectare bos en 40.000 bomen erbij in Leenderbos, Sang en Goorkes en Gastelse Heide

Met video Winnende thee van Linda uit Soerendonk op kerstmenu van Koning Charles? Die kans is er

SOERENDONK - Koning Charles die tijdens kerst een kopje Soerendonkse thee drinkt? Het zou zomaar kunnen. De thee van Linda Cebrian-Rampen is bij een prestigieuze wedstrijd in Londen in de prijzen gevallen. En is binnenkort te koop in het warenhuis waar de koninklijke familie haar kerstinkopen doet.

28 november