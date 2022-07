Twee gewonden bij auto-ongeval in Budel

Agente Sarah (23) weet wanhopige man van de richel te praten: ‘Ik zei: Waarom laat je duivel winnen?’

MAARHEEZE - Als een wanhopige asielzoeker dreigt om van het viaduct te springen in Maarheeze, is agent-in-opleiding Sarah (23) de enige die hem van de richel kan praten. Haar Egyptische afkomst maakt die dag het verschil. ,,Of hij gaat springen, óf naar mij luisteren.”

15 juli