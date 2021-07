Twee ton voor extra ambtenaren om woningbouw in Cranendonck mee vlot te trekken

Het Hypnose­Huys Heeze ‘laat je geen citroenen eten’

15 juli HEEZE - Nelleke en Machiel Keet starten in Heeze ‘Het HypnoseHuys’. Het echtpaar ziet in hypnotherapie dé manier om over (bijvoorbeeld) angst- en eetstoornissen heen te komen. Hoewel hun professionele achtergrond elders ligt, sluit het aanbieden van therapie juist enorm aan bij wat hen drijft. Machiel Keet: ,,Wij willen mensen helpen, we laten je heus geen citroenen eten.”