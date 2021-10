Twee weken smullen van kunst in Heeze-Leende

Twee weken lang staan in Heeze, Leende en Sterksel de schijnwerpers gericht op kunst. Verdeeld over tien locaties zijn exposities ingericht, treden muzikanten op en zijn er lezingen over kunst. Epicentrum is Kapellerput waar vrijdag de officiële aftrap werd gegeven.

De kunstwandelroute van twee kilometer over het landgoed van Kapellerput - en door de mooie natuur - is zeker een aanrader. Je vindt er zomaar ‘het huis van onze toekomst’ vol toekomstdromen van leerlingen van basisschool Merlebos. Of een versie van het Pantheon in Rome, gemaakt door kunstenaar Theo van Keulen uit Sterksel.

Quote Je moet er eigenlijk middenin gaan zitten en je openstel­len voor de signalen van buitenaf Theo van Keulen, kunstenaar

Hij deed er drie dagen over om de houten constructie op te bouwen. ,,Het is de vierde keer dat ik met Open Venster exposeer”, vertelt Van Keulen. ,,Toen ik jaren geleden het Pantheon had bezocht, wilde ik er zelf ook iets mee doen. Met Open Venster wil ik alle signalen van buiten ontvangen. Net als wat keizer Hadrianus met het Pantheon wilde. Je moet er eigenlijk middenin gaan zitten en je openstellen voor de signalen van buitenaf.”

De kunstenaar uit Sterksel doet voor het eerst mee aan Kunstsmullen. ,,Ze hebben me wel vaker gevraagd, maar ik had het altijd veel te druk.”

Behalve met Open Venster, is hij met nog een kunstwerk vertegenwoordigd: het waterrad. ,,Gemaakt van een stapel pallets. Ik woon langs het Sterksels kanaal. Als het flink regent wordt het een snelstromende beek. Dat heeft me altijd gefascineerd.”

Quote Kunstsmul­len verbindt jong met oud, kunstenaar met liefhebber en talent met podium Wim van Ekelen , voorzitter Kunstsmullen

Voorzitter Wim van Ekelen van Kunstsmullen is blij dat na het verloren jaar 2020, het kunstfestival nu wel kan doorgaan. Hij is helder over de ambities van het kunstfestival dat elk jaar moet groeien in kwaliteit. Tegelijkertijd wil het festival verbinden: ,,Jong met oud, kunstenaar met liefhebber en talent met podium”, aldus de voorzitter.

Volgens gedeputeerde van Cultuur Stijn Smeulders is Kunstsmullen een ideaal kunstfestival: ,,Van de gemeenschap voor de gemeenschap, laagdrempelig en met een breed aanbod.”

Hoogtepunten programma

Wat is er allemaal te doen tijdens de zevende editie van Kunstsmullen? De kunstwandelroute bij Kapellerput is twee weken lang geopend. Behalve de kunstwerken van Theo van Keulen, zijn er ook werken van Jos Blersch, Imke Beek, Sjer Jacobs en Olav Slingerland te zien.

Anne Stockman en Arno Aerts spelen zaterdag 16 oktober in de protestantse kerk in Heeze (aanvang 20.00 uur). Zondagmiddag 17 oktober zijn op Landgoed Kapellerput optredens van accordeonist Mat van Bree, The Slide Society en het theaterduo Hartendames.

Verder zijn de hoogtepunten in de komende twee weken: ‘Kunstsmullen onder d’n torre’ op 24 oktober in Leende en de concerten in Sterksel in het afsluitende weekend van de bigbands Studentproof en Mè Tresse. Klik hier voor het volledige programma.

Volledig scherm 'Het huis van onze toekomst', gemaakt door leerlingen van basisschool Merlebos. © Willie Thijssen