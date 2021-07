Tweede editie Heeze Leeft! trekt enkele honderden bezoekers

HEEZE - Waar voorloper ‘Heeze Luidt De Lente In’ tot in de verre omtrek marktkooplui en publiek trok, houdt opvolger ‘Heeze Leeft!’ het liever wat lokaler en kleinschaliger. Van en voor Heeze, Leende en Sterksel is het nieuwe motto. En dat maakt het zeker niet minder gezellig.

Het muzikale duo Mistral strooit op het horeca-plein de ene na de andere hit over de bezoekers uit. Als ‘Laat de zon in je Hart’ door de gemeentehuistuin klinkt, durft een ouder stel wel een dansje te wagen. De man stopt ruim voor het lied is afgelopen. Hij heeft het er warm van gekregen en neemt weer plaats op het bankje. De vrouw danst in haar eentje verder.

Het is deze zondagmiddag goed toeven in Heeze. Vanuit de kraampjes op de braderie voor het gemeentehuis geven lokale organisaties RTV Horizon en de GroenLinks-afdeling maar wat graag uitleg over wat ze doen en worden traditionele braderie-producten zoals jam, honing en speelgoed aangeboden.

Proeven van kunstvormen

Kunstkring Eymerick heeft de deuren van de vroegere brandweerkazerne wagenwijd opengezet om de bezoekers te laten proeven van de vele kunstvormen. Beeldhouwer Jan van den Akker en lid van de kunstkring werkt er aan een beeld. Hij krijgt flink wat bekijks. ,,Ik ben bezig met een ramskop. Ik heb eerst een beeld van klei gemaakt. Die ga ik vervolgens uittekenen op het blok kalksteen.”

De hobby-beeldhouwer komt deze middag nauwelijks aan werken toe. Dat vindt hij niet erg, de ramskop is sowieso een langdurig project. ,,Ik ben er zeker nog een half jaar mee bezig voordat het resultaat expositie-waardig is.”

Ook de toekomstige invulling van de vroegere brandweerkazerne - waarin Kunstkring Eymerick is gevestigd - is een project van de lange adem. Van den Akker: ,,Onze kunstkring zou hier eigenlijk in september wegmoeten, maar ik heb van de wethouder begrepen dat we langer mogen blijven. Gelukkig, want we zitten hier perfect.”

Quote Ik schat dat toch wel 500 tot 600 mensen even een kijkje zijn komen nemen. Echt top! Nicole van Grunsven, Heeze Leeft!

Heeze Leeft! werd in 2019 voor het eerst georganiseerd, als opvolger van Heeze Luidt De Lente In. ,,We wilden terug naar het lokale. Met ondernemers en het verenigingsleven uit Heeze, Leende en Sterksel”, vertelt Nicole van Grunsven van de organisatie.

Vervolgens gooide corona roet in het eten en moest een streep door Heeze Leeft! 2020. Ook dit voorjaar kon het evenement vanwege corona niet doorgaan en werd het doorgeschoven naar de zomer.

Nu kreeg Heeze Leeft! wel groen licht. De organisatie is halverwege het evenement super tevreden over de opkomst. ,,Ik schat dat inmiddels toch wel 500 tot 600 mensen even een kijkje zijn komen nemen. Echt top”, aldus Van Grunsven, ,,Je ziet dat mensen behoefte hebben om elkaar te ontmoeten.”

Volledig scherm Heeze Leeft! © Sem Wijnhoven/DCI Media

De organisatie heeft haar best gedaan om het evenement coronaproof te maken. Zo zijn er op het wegdek pijlen geplakt die de looprichting moeten aangeven. Ook staan er her en der desinfectiemiddelen.

Afstand houden is zeker op de ruim ingedeelde braderie goed te doen. ,,Maar het is ook aan de bezoekers zelf om op een verantwoorde manier met de regels om te gaan. We gaan niet continu voor politieagent spelen”, aldus Van Grunsven.

De organisatie van Heeze Leeft! wil het evenement jaarlijks op de kalender te zetten, telkens in het weekend voor Pasen. De volgende editie is op zondag 10 april.