Tweesterrenkok van Tribeca ruilt pannen in voor schilderskwast

De schilderskwast wordt neergelegd. Jan is met zijn vader volop bezig om het pand uit de jaren 20 van boven tot onder opnieuw te schilderen. ,,Dat zat al in de planning. Er zou een schilder komen dit jaar, maar we hebben tijd over, dus doen we het zelf. Het geeft me wat te doen en het scheelt natuurlijk in de financiën. Ik houd van klussen, maar kwam er de laatste jaren niet aan toe.”