Tweetrapsraket voor betere doorstroming Cranendonckse woningzoekenden

CRANENDONCK - Woningcorporatie woCom start volgend jaar met een pilot die de doorstroming van Cranendonckse woningzoekenden moet bevorderen. De inzet van huurwoningen is vooralsnog beperkt. Als de proef succesvol is, volgen er waarschijnlijk meer.

Delen per e-mail

De pilot start bij de nieuwbouw aan de Nieuwstraat in Budel. Op de locatie van het voormalige garagebedrijf Verhoeven bouwt woCom op dit moment vijftien sociale huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Een deel daarvan zijn levensloopbestendige woningen gericht op senioren. Om ervoor te zorgen dat oudere woningzoekenden in hun dorp of gemeente kunnen blijven wonen, krijgen zij bij een deel van de nieuwe woningen voorrang wanneer zij een huurwoning achterlaten en aan de minimale leeftijdseis voldoen.

Jo Noten, voorzitter van Bewonersraad de Pan, spreekt van een ‘tweetrapsraket’. ,,Door de voorrangsregeling kunnen Cranendonckse ouderen doorstromen naar een woning die beter aansluit op hun wensen of gezinssituatie en komen er grote gezinswoningen vrij.”

De Pan, de stichting die onder andere in de gemeente Cranendonck de belangen van de huurders van woCom behartigt, is nauw betrokken bij de nieuwbouwplannen aan de Nieuwstraat. De woningcorporatie had hier aanvankelijk het voornemen om negen gezinswoningen te bouwen. Op aandringen van de bewonersraad is daar vanaf gezien.

Ervaring opdoen

Omdat woCom met de proef eerst ervaring wil opdoen, is de inzet van huurwoningen vooralsnog zeer beperkt. ,,Is de pilot een succes dan is het idee dat meerdere woningen worden ingezet voor doorstroming van onze huurders”, aldus een woordvoerder van de corporatie.

Het stimuleren van de doorstroming mag niet zomaar, daarvoor moet een woningcorporatie aan voorwaarden voldoen. ,,Omdat deze voorwaarden, bijvoorbeeld schaarste van seniorenwoningen in de sociale huursector, er in Cranendonck zijn, hebben we hiervoor toestemming gekregen van de gemeente.”

Als het aan Noten ligt krijgt pilot snel navolging. ,,Maar daarvoor moeten er eerst meer huurwoningen worden gebouwd.” Hij noemt de huidige projecten een druppel op een gloeiende plaat. ,,Het duurt te lang voordat er iets nieuws van de grond komt.”

Volgens de Budelnaar moet de pilot snel onder de aandacht worden gebracht van Cranendonckse ouderen die een woning bij woCom huren. ,,Ouderen beslissen niet van vandaag op morgen om te verhuizen. Dat heeft tijd en overleg nodig. Vaak wonen ze al veertig jaar of langer in hun huurhuis. Doordoor zien ze vaak enorm op tegen een verhuizing en alles wat dit met zich meebrengt. Daarom is het belangrijk om mee te denken.”