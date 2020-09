Twijfels over 'sobere opvang' bij azc Cranendonck

Bij binnenkomst van de Jumbo in het centrum van Maarheeze krijg je een winkelkarretje aangereikt, de handgrepen netjes ontsmet door een vriendelijke jongeman. ,,Bags in the lockers please", zegt hij tegen bezoekers met een tas. De jongeman is een asielzoeker uit het azc in Budel dat een paar kilometer verderop ligt. ,,Hij is er eentje die wel zijn best doet", fluistert een kassamedewerkster op de vraag of hij uit het azc komt. ,,Niet onvriendelijk bedoeld, maar dat is ook wel eens anders. Daarom moeten die tassen in de lockers. Er wordt hier door een bepaalde groep veel gestolen."