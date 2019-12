Tygo (10) uit Maarheeze neemt ruim 8000 knuffels mee naar Teddy Bear Toss

Hij zit bovenop de vele zakken met knuffels tegen de boarding. Wachtend op het moment dat hij mag gaan gooien. De eerste twintig minuten blijven zonder doelpunten. Het geduld van Tygo wordt nog even op de proef gesteld. Maar na 1 minuut en 22 seconden in de tweede periode is het zover. Geleen Eaters scoort, gejuich barst los en duizenden knuffels vliegen over de hekken het ijs op.

Het moment, rond zes uur zondagavond, is voor de tienjarige Tygo Clijsen het hoogtepunt van een enerverende dag, die ’s ochtends vroeg al begon bij hem thuis in Maarheeze. Daar lagen de laatste weken duizenden knuffels opgeslagen. Het bijzondere resultaat van een actie, die drie jaar geleden begon en steeds verder is uitgedijd.

Tygo is een fervent voetballer, maar ook een ijshockeyfan. Met zijn vader Dennis zit hij altijd op de tribune van de Kemphanen in Eindhoven en soms gaat het tweetal naar de Eaters in Geleen. Daar speelt immers Tygo's idool, ijshockeyinternational en Eindhovenaar Nick Verschuren.

In Geleen was Tygo in 2017 min of meer per toeval getuige van een Teddy Bear Toss. Een uit Amerika overgewaaid fenomeen bij ijshockeywedstrijden. Rond de kerst worden daar bij een doelpunt van de thuisploeg knuffels op het ijs gegooid door het publiek. Allemaal voor het goede doel.

In Geleen gaan de gebruikte beren naar een speelgoedbank, voor de minder bedeelde kinderen. Ook worden honderden nieuwe beren verkocht, die later door de Geleense ijshockeyers naar patiëntjes in de omliggende ziekenhuizen worden gebracht. De opbrengst is voor Kika, stichting Kinderen Kankervrij.

Gegrepen

Tygo raakte gegrepen en vroeg zijn vader of hij ook mee mocht doen. Vorig jaar haalde hij 1401 knuffels op. Via oproepen op sociale media, scholen en spontane giften. Dit jaar pakte de familie Clijsen de zaken nog grootser aan. Zó groots, dat gisterochtend liefst vier cameraploegen voor de deur stonden. Klaar om te filmen hoe Tygo met hulp van familie en vrienden al die duizenden knuffels in busjes en op een aanhangwagen zou laden. Volop regionale aandacht, maar ook het NOS Jeugdjournaal en SBS Hart van Nederland waren op de vroege zondagochtend naar Maarheeze gekomen.

Een beetje spannend was het wel, al die interviews. ,,Gisteravond merkte ik wel dat hij een beetje onder de indruk was”, vertelt zijn vader in de ochtend. ,,Ik kan het me wel voorstellen, zo in het middelpunt van de belangstelling. Toen hebben we even gepraat en uiteindelijk heeft hij toch goed geslapen.”

Rond het middaguur waren alle knuffels ingeladen. De reis ging eerst nog even via het Wilhelminaplein in Someren, waar Tygo’s actie vanuit de Glazen Kooi flink is gepromoot. Met resultaat: er werden nog eens 843 knuffels bij de enorme berg gevoegd.

Duitse fans

Eenmaal in Geleen werd de boarding van het ijshockeyveld ‘dichtgemetseld’ met zakken. Een groep ijshockeyfans uit Düsseldorf, altijd van de partij bij de Geleense Teddy Bear Toss, was met meer dan 10.000 knuffels de grens overgekomen. In totaal belandden meer dan 20.000 knuffels op het ijs.

Tygo genoot met volle teugen. Hij keek ondertussen alweer stiekem naar volgend jaar. Dan wil hij een poging doen om zijn nieuwe record te verbreken. Al realiseert zich dat hij de lat hoog heeft gelegd. ,,Ik hoop dat het lukt.”

Vader Dennis hoorde het trots aan. De voorbereidingen kostten hem flink wat kruim. Stad en land reisde hij af om knuffels op te halen. ,,Maar dat was het dubbel en dwars waard.” Eén zorg heeft hij wel. ,,Als er nog meer dan 8000 knuffels komen, moeten we wel gaan zoeken naar opslagruimte elders. Want met dit aantal is de grens voor mijn huis wel bereikt.”