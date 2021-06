Uitbatersechtpaar neemt afscheid van tweede thuis

Thieu (71) en Hannie Rooijakkers (64) hebben zich altijd thuis gevoeld in De Smeltkroes. Thieu: ,,Al bij de eerste kennismaking, toen alleen de ruwbouw er stond, was ik overtuigd van de mogelijkheden van dit bijzondere gebouw. Maarheeze had toen geen sporthal of gemeenschapscentrum. Het bijzondere van De Smeltkroes is dat ze beide functies onder één dak verenigt.”

In november 1981 tekende hij de exploitatieovereenkomst voor het horecagedeelte. In de loop der jaren is daar de gehele Smeltkroes bijgekomen, met uitzondering van de bibliotheek en sporthal.

De sporthal, die begin 1982 als eerste werd geopend, draaide al snel op volle toeren, maar het gebruik van de zalen bleef een beetje achter. Dat duurde totdat in 1986 Aktiviteitencommissie De Smeltkroes werd opgericht. De commissie haalde veel bekende artiesten naar Maarheeze. Hannie: ,,De eerste was Brigitte Kaandorp.” Thieu: ,,Maar ook Urbanus en Youp van ‘t Hek hebben hier op het podium gestaan.” Ook werden in samenwerking met het plaatselijke jongerencentrum Harlekyn artiesten als Volumia! en Toontje Lager geboekt.

Door de privatisering van De Smeltkroes in de jaren negentig kwamen er steeds meer mogelijkheden voor het ondernemerspaar op het gebied van feesten en partijen.

Bij de A2

Mede door de gunstige ligging bij de A2 wisten veel grote bedrijven en organisaties, zoals FrieslandCampina en de Rabobank de weg naar De Smeltkroes te vinden. Thieu: ,,Bij de fusiebesprekingen van Friesland Food en Campina was het zelfs een van de voorwaarden dat de bijeenkomsten hier zouden blijven plaatsvinden.”

Hannie: ,,We hebben van alles voorbij zien komen, van hondenshows en promsconcerten tot verkiezingsbijeenkomsten waar landelijke cameraploegen op afkwamen.” Het zalencentrum diende ook als vergaderlocatie voor de Cranendonckse gemeenteraad. ,,De derde helft duurde soms langer dan de raadsvergadering”, weet Thieu.

Hannie: ,,Al deze verschillende aspecten hebben ons werk enorm leuk gemaakt.” Thieu: ,,De Smeltkroes was een soort speeltuin waarin we jarenlang hebben mogen werken. Het was daarnaast ook onze tweede huiskamer. We waren er vaker te vinden dan thuis.” Hannie: ,,We zijn hier in 1984 ook getrouwd. Omdat het kasteeltje in Soerendonk destijds werd verbouwd, werd er door de gemeente uitgeweken naar De Smeltkroes.”

Het echtpaar heeft nooit op een uurtje meer of minder gekeken. Thieu: ,,Als ondernemer moet je heel flexibel zijn, bijvoorbeeld als een vergadering uitloopt tot diep in de nacht. Het belang van de verenigingen heeft altijd voorop gestaan. Dat betaalde zich uit op andere gebieden, want dan vierden diezelfde mensen hier ook hun bruiloft of ander feest.”

Niet stilletjes vertrekken

Vanaf 1 juli nemen Yvon Ferwerda en John de Greef het stokje over. Het liefst hadden Thieu en Hannie deze mijlpaal groots willen vieren, maar corona gooit nog steeds roet in het eten. Toch vertrekt het uitbatersechtpaar niet stilletjes. Op zaterdag 26 juni is er vanaf 17.00 uur in De Smeltkroes gelegenheid om met hen te terug te kijken en te proosten op de toekomst.