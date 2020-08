Uitslaande brand in autobedrijf in Sterksel

Kermis in Budel en Gastel definitief van de baan: ‘slapeloze nachten’

18 juli BUDEL - De kermis in Budel en Gastel gaat definitief niet door. Ondanks de zoektocht naar mogelijkheden is een kermis organiseren in coronatijd niet haalbaar gebleken, aldus de gemeente Cranendonck. Voor kermisexploitanten is het de zoveelste klap.