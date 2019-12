Ultieme poging beëindigen varkenscentrum Sterksel

Hulpinstan­ties: ‘Opvang Moldaviërs in sporthal Budel is schrijnend’

16 december BUDEL - In het asielzoekerscentrum in Budel verblijven nog altijd zo’n tweehonderd Moldavische vluchtelingen die geen kans maken om te mogen blijven. Ze slapen in stapelbedden in een volgepakte gymzaal zonder privacy en zouden op basis van hun afkomst worden gediscrimineerd. Hulpinstanties vinden de omstandigheden schrijnend.