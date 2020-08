Uniek onderzoek in zwaar getroffen verpleeghuis Budel: bijna 40 procent personeel besmet met corona

Angstig en ongerust personeel van het verpleeghuis, waar in maart en april 34 bewoners overleden aan Covid-19, heeft zelf de wens uitgesproken voor een antistoftest. Uit recent afgenomen testen blijkt dat opmerkelijk veel medewerkers antistoffen hebben, en dus het virus hebben gehad. Het gaat om 94 van de 240 medewerkers (39 procent). Een vijfde daarvan heeft geen typische klachten zoals verkoudheid of hoesten gehad. Met name zorgmedewerkers die werkten op de woongroepen waar mensen met dementie wonen zijn besmet geraakt, namelijk 71 procent.