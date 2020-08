Uniek onderzoek in zwaargetroffen verpleeghuis Budel: Bijna 40 procent personeel besmet met corona

Liesbeth(60) was decennia­lang ‘getrouwd’ met haar ouderwetse drogiste­rij in Heeze, maar moet nu stoppen

18 juli HEEZE - Wie over de drempel van drogisterij Het Gouden Kruis stapt, gaat terug in de tijd. Alles ademt de sfeer van vroeger. Maar vlak voordat het 100-jarig bestaan zou worden gevierd, moet Liesbeth noodgedwongen stoppen. Op 31 juli komt een einde aan een tijdperk. ,,Dit is zoveel meer dan mijn beroep. Het is mijn leven.”